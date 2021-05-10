Политика великого лидера Гейдара Алиева сегодня приносит свои плоды

Политика великого лидера Гейдара Алиева сегодня приносит свои плоды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента генерал-полковник Магеррам Алиев.

По его словам, самым большим успехом великого лидера является то, что он воспитал такую личность, как Ильхам Алиев.

"Потому что эти проблемы мог решить только он. Я крайне счастлив, что работал при Гейдаре Алиеве. В результате нашей успешной работы Карабах освобожден, люди счастливы. Возможно, азербайджанский народ не может быть более счастливым. История никогда не предает забвению полководцев, и в Азербайджане такие личности, как Гейдар Алиев и его преемник Ильхам Алиев, войдут в историю. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить эту историю", - сказал Магеррам Алиев.