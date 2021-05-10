Состоялось открытие Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона

10 мая состоялось открытие Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковник Керем Мустафаев отдал рапорт главе государства.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал Президента Ильхама Алиева о госпитале.

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