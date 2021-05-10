https://news.day.az/politics/1341654.html Состоялось открытие Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона
Состоялось открытие Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона
10 мая состоялось открытие Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.
Командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковник Керем Мустафаев отдал рапорт главе государства.
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал Президента Ильхама Алиева о госпитале.
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