Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра искусственного оплодотворения в Нахчыване

10 Мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику принял участие в открытии Центра искусственного оплодотворения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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