https://news.day.az/politics/1341661.html Руководство Минобороны почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО - ВИДЕО
Руководство Минобороны почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО - ВИДЕО
По случаю 98-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева 10 мая министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения.
Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, руководство министерства обороны воздало дань уважения памяти великого лидера, возложив цветы к его могиле.
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