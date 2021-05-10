https://news.day.az/politics/1341680.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Ордубадской гидроэлектростанции
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Ордубадской гидроэлектростанции
10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством Ордубадской гидроэлектростанции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о работе, проделанной в рамках проекта.
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