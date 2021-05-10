Победа в Отечественной войне - великое торжество идей государственной независимости общенационального лидера Гейдара Алиева

Победа в 44-дневной Отечественной войне является великим торжеством идей государственной независимости общенационального лидера Гейдара Алиева. В 2021 году Азербайджан впервые отмечает 98-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева после восстановления своей территориальной целостности.

Об этом сказал Trend вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), депутат Милли Меджлиса (парламент), академик Иса Габиббейли, передает Day.Az.

Он отметил, что еще на первом этапе своего руководства Азербайджаном великий лидер Гейдар Алиев осуществил важные мероприятия по развитию Нагорного Карабаха.

По его словам, открытие в Шуше в свое время домов - музеев выдающихся литературных и исторических деятелей - выходцев из этого города, установка им памятников, бюстов являлись важными шагами на государственном уровне.

По словам Габиббейли, Гейдар Алиев уделял особое внимание вопросу привлечения к работе азербайджанских специалистов при создании новых промышленных сфер в Нагорном Карабахе.

"Установка памятника великому поэту и известному общественному деятелю Молле Панаху Вагифу в Шуше в 1982 году стала важным событием, еще раз подтверждающим то, что Карабах - это историческая территория Азербайджана. Дни поэзии Вагифа, которые проводились в Шуше, были нацелены на последовательную пропаганду азербайджанской литературы и культуры. Очень жаль, что армянские вандалы во время оккупации Нагорного Карабаха безжалостно разрушили кладбища, музеи и памятники, в том числе мавзолей Моллы Панаха Вагифа, чтобы уничтожить наследие азербайджанской культуры", - сказал академик.

Он отметил, что освобождение Карабаха от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева является славной страницей азербайджанской истории.

"Это историческая победа, которую Президент Ильхам Алиев принес Азербайджанскому государству и азербайджанскому народу. После освобождения Шуши во второй Карабахской войне 8 ноября 2020 года Президент Ильхам Алиев как победоносный Верховный главнокомандующий посетил могилу общенационального лидера на Аллее почетного захоронения, заявив, что исполнил мечту великого государственного деятеля. В этом смысле историческая победа, одержанная Президентом Ильхамом Алиевым в Карабахе, означает осуществление стратегических целей независимого Азербайджанского государства", - сказал он.