https://news.day.az/politics/1341697.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем питьевого водоснабжения в Ордубаде
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем питьевого водоснабжения в Ордубаде
10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Ордубад и прилегающих сел.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проекте.
Затем глава государства встретился с представителями общественности.
Президент Азербайджана выступил на встрече.
Глава государства возложил цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева в городе Ордубад.
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