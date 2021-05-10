Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем питьевого водоснабжения в Ордубаде

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Ордубад и прилегающих сел.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проекте.

Затем глава государства встретился с представителями общественности.

Президент Азербайджана выступил на встрече.

Глава государства возложил цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева в городе Ордубад.

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