Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными на Ордубадской железнодорожной станции

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными на Ордубадской железнодорожной станции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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