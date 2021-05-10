Для ускорения работ по разминированию в Азербайджан доставляется новая техника

Для ускорения разминирования на оккупированных территориях Азербайджана закупается новая техника и оборудование. В этом направлении ведется работа, ожидаются новшества.

Об этом в понедельник сказал Карабахскому бюро Trend председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, передает Day.Az.

Он добавил, что поставка новой техники и оборудования уже началась. Более подробная информация будет предоставлена ​​в ближайшие дни.