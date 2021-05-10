https://news.day.az/politics/1341707.html Для ускорения работ по разминированию в Азербайджан доставляется новая техника - ВИДЕО
Для ускорения работ по разминированию в Азербайджан доставляется новая техника - ВИДЕО
Для ускорения разминирования на оккупированных территориях Азербайджана закупается новая техника и оборудование. В этом направлении ведется работа, ожидаются новшества.
Об этом в понедельник сказал Карабахскому бюро Trend председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, передает Day.Az.
Он добавил, что поставка новой техники и оборудования уже началась. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшие дни.
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