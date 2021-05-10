Представители общественности страны чтят светлую память великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня, 10 мая, исполняется 98 лет со дня рождения спасителя нашего народа, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, впервые именно в 2021 году эта памятная дата отмечается в условиях восстановленной территориальной целостности страны.

Славная победа Азербайджана в Отечественной войне началась именно с масштабных работ по укреплению государственности, созиданию, экономическому развитию и армейскому строительству, которые были начаты с приходом к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Освобождение наших земель от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева - славная страница в многовековой истории Азербайджана. Эта победа - грандиозное торжество идеалов независимой государственности великого лидера Гейдара Алиева.

Представители общественности страны продолжают прибывать в Аллею почетного захоронения для посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева, чтобы воздать дань уважения его светлой памяти.