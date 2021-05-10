Разминирование сел будет проводиться, начиная с Агдамского района.

Об этом в понедельник сказал Карабахскому бюро Trend глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов, передает Day.Az.

Он предоставил информацию о процессе разминирования на освобожденных территориях Агдама.

"В настоящее время мы посадили более 100 тысяч деревьев для восстановления зон с зелеными насаждениями в освобожденных селах. Кроме того, в этом направлении проводит работу и Министерство экологии и природных ресурсов. В частности, предпочтение отдается саженцам фруктовых деревьев", - добавил Вагиф Гасанов.