Трудно переоценить влияние и титанический труд Гейдара Алиева во всех направлениях жизни Азербайджана

Трудно переоценить влияние и титанический труд общенационального лидера Гейдара Алиева во всех направлениях жизни Азербайджана, сказал в интервью Trend народный писатель, кавалер ордена "Шохрат" Натиг Расулзаде по случаю 98-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az.

"Я до последних дней своей жизни буду с благодарностью вспоминать доброе отношение Гейдара Алиева ко мне, к моему творчеству. Он сыграл огромную роль в моей творческой биографии, в целом - в моей жизни, как и в жизни многих и многих наших талантливых творческих людей, в том числе деятелей искусства, науки, а также простых граждан Азербайджана, всего азербайджанского народа", - сказал Натиг Расулзаде.

Он отметил, что в те далекие 70-80-е годы прошлого столетия Гейдар Алиев, будучи первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, ездил по районам республики, чтобы на месте знакомиться и решать проблемы, возникавшие у тружеников сельского хозяйства.

"И, как правило, в каждую поездку он брал с собой, наряду с работниками партийного аппарата, нескольких представителей творческой интеллигенции из числа молодежи. В одной из таких поездок принял участие и я. Мы поехали в Исмаиллинский район, село Ивановка, знаменитый совхоз, который возглавлял не менее знаменитый председатель Никитин. Несколько дней общения с великим Гейдаром Алиевым были праздником для всех нас, и в то же время - незаменимыми уроками жизни. В перерывах между серьезными наставлениями Гейдар Алиев любил пошутить, и чувство юмора у него было великолепное. Однажды, при встрече с Никитиным, внимательно выслушав его, Гейдар Алиев вдруг обратился к нему с затаенной улыбкой в глазах. "Ну, вот, Никитин, я привез к тебе молодого писателя, он напишет о тебе роман", - сказал Гейдар Алиев, кивнув в мою сторону. "Привез молодого художника, он напишет твой портрет, а также молодого композитора - он напишет в твою честь кантату, что ты еще от меня хочешь?!" - шутливо-сердито спросил он", - вспоминает Натиг Расулзаде.

Писатель добавил, что Гейдар Алиев всегда требовал от всех быть крайне ответственными, но в то же время умел и разрядить обстановку.

Натиг Расулзаде рассказал также о случае, связанном с одной из его книг, вышедших в Баку (а впоследствии - и в Москве), которая наделала много шуму.

"В то непростое для творческой интеллигенции время, когда свирепствовала советская цензура, и всё, что чиновникам от литературы и искусства было "не по ноздре", рубилось и уничтожалось на корню, эту книгу посчитали чуть ли не антисоветской, показывавшей нежелательные стороны жизни общества, а её автора причислили к диссидентам. Мне пришлось очень туго - перестали печатать мои произведения в прессе, выбрасывали мои книги из тематических планов издательств, критиковали и ругали меня повсюду... И однажды я пришел к тогдашнему председателю Союза писателей Имрану Касумову и признался ему, что собираюсь покинуть Азербайджан, так как здесь со всех сторон чиновники перекрыли мне кислород, и я не имею возможности видеть плоды своих трудов, что, в особенности молодому писателю, необходимо. Он меня выслушал и коротко сказал: "Не торопись". А недели через две меня вызвали к Имрану Касумову, и я до сих пор помню его слова: "Ну что ж, теперь можешь вздохнуть свободно. Гейдар Алиевич ознакомился с твоей книгой, и ничего крамольного в ней не нашел. Он сказал, что да, в республике имеются отдельные негативные явления, но мы с ними боремся и преодолеваем их". С моей души камень свалился. И моментально отношение ко мне, молодому автору, полярно изменилось, меня стали хвалить, печатать, и судьба, моя писательская судьба, благодаря общенациональному лидеру, сложилась в дальнейшем так, как сложилась, и как могла бы не сложиться, если бы не личное вмешательства великого Гейдара Алиева..." - подчеркнул Натиг Расулзаде.

По словам народного писателя, многим и многим деятелям культуры, искусства, литературы в те годы помогло личное вмешательство общенационального лидера, который буквально спасал в те сложные времена их выдающиеся произведения от советской цензуры, в результате чего народ получил немало прекрасных произведений искусства, множество талантливых научных открытий азербайджанских ученых.

"Роль великого Гейдара Алиева в продвижении и пропаганде открытий наших талантливых соотечественников во всех областях неоценима. Трудно переоценить его влияние и его титанический труд во всех направлениях жизни нашей республики - он все делал для родного Азербайджана, он жил и дышал Азербайджаном. И сейчас нашей независимой стране, нашей республике несказанно повезло, что на смену великому общенациональному лидеру пришел достойнейший преемник - наш уважаемый Президент Ильхам Алиев, который, так же, как и его великий отец, живет Азербайджаном, любит Азербайджан, дышит им, и все делает для славы Азербайджана. Великий Гейдар Алиев спас Азербайджан от пучины, от пропасти гражданской войны, когда наша республика была в двух шагах от этой пропасти из-за дилетантского, беспомощного руководства страной горе-руководителей, а Президент Ильхам Алиев, наш Верховный главнокомандующий восстановил территориальную целостность, незыблемость Азербайджана, вернул наши священные земли, выгнав с них армянских захватчиков, вернул историческую родину азербайджанской культуры - родную Шушу, вернул Карабах, и делает все, чтобы год от года процветали наша страна, наш народ.

Несколько лет назад, задолго до нашей великой Победы в 44-дневной Отечественной войне против армянских захватчиков, я в одном из своих выступлений сказал эти слова:

"Когда мы вспоминаем общенационального лидера азербайджанского народа, мы говорим - Великий Гейдар Алиев, помня все его неисчислимые заслуги перед народом. Придет время, и мы будем говорить так же о его преемнике, достойно, гениально продолжающем славный путь своего великого отца - Великий Ильхам Алиев".

Это время пришло!" - сказал Натиг Расулзаде.