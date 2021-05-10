Завершилась поездка Президента Ильхама Алиева в Нахчыванскую Автономную Республику

Завершилась поездка Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Нахчыванскую Автономную Республику.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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