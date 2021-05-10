https://news.day.az/politics/1341742.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным
10 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора главы государств тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность.
Был подтвержден обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия.
В ходе беседы главы государств условились о дальнейших контактах на различных уровнях.
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