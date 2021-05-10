Великому лидеру Гейдару Алиеву принадлежит огромная роль в развитии национальной культуры, проявлении заботы и внимания деятелям искусства, создании условий для раскрытия талантов молодежи и претворения их идей в жизнь, сохранении и пропаганде национального наследия во всем мире, сказал в интервью Trend всемирно известный художник, кавалер ордена "Шараф", обладатель орденов и медалей разных стран, народный художник Азербайджана, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной академии художеств, профессор Сакит Мамедов по случаю 98-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az.

"Гейдар Алиев был выдающейся личностью мирового масштаба, обладал феноменальными знаниями во всех областях. Например, на встрече с художниками и скульпторами он говорил о таких нюансах, которые могут знать только узкие специалисты этой сферы, давал такие советы, реализация которых имела прекрасные результаты. Мне об этом также рассказывали известные зарубежные художники, которые встречались с Гейдаром Алиевым в Москве в 80-х годах, - они всегда поражались его уникальным знаниям в различных сферах искусства. Как известно, Гейдар Алиев был членом Политбюро ЦК КПСС и первым заместителем председателя Совета Министров СССР, вел тогда около 20 направлений в Советском Союзе, также курировал вопросы культуры. Он очень многое сделал не только для развития Азербайджана, но и всего СССР. Как известно, Гейдар Алиев также учился на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института, и считаю, что он является настоящим архитектором и созидателем современного независимого и демократического Азербайджана. Гейдару Алиеву принадлежат большие заслуги по возвращению древних ценностей нашего народа, его литературы, культуры, искусства, истории. Благодаря его вниманию и заботе сотни деятелей науки и культуры, творческой интеллигенции смогли развивать свой талант и способности, совершенствовать их, максимально реализовать свой потенциал", - сказал Сакит Мамедов.

Мастер кисти рассказал об интересных моментах творческой жизни, связанных с Гейдаром Алиевым.

"Это произошло в 2001 году. Во время визита в Баку министра культуры России Михаила Швыдкого были обсуждены вопросы активизации культурных связей между странами с министром культуры Азербайджана Поладом Бюльбюльоглу. Далее Михаил Швыдкой был приглашен на встречу с Гейдаром Алиевым, во время которой рассказал о ряде запланированных мероприятий. И тогда Гейдар Алиев выразил пожелание в первую очередь провести вечера музыки, связанные с творчеством великих композиторов Фикрета Амирова и Ниязи, и... мою персональную выставку. Я был настолько удивлен и поражен этому, ведь наряду с именами выдающихся композиторов упоминалось и мое имя - молодого художника, у которого даже не было никаких званий! Как можно провести выставку молодого художника, когда есть творчество таких видных мастеров кисти, как Таир Салахов, Микаил Абдуллаев, Саттар Бахлулзаде и другие? И этот факт говорит о том, что Гейдар Алиев всегда оказывал особое внимание молодежи. В 2002 году в Москве были проведены концертные программы с произведениями Фикрета Амирова и Ниязи и моя выставка, что стало значимым событием в культурной жизни наших стран.

Еще одна памятная дата связана с январем 2001 года, которая прошла в Страсбурге и была посвящена принятию Азербайджана в полноправные члены Совета Европы. Гейдар Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Совета Европы Вальтером Швиммером преподнес в подарок Совету Европы мою картину "Бабадаг". При этом Гейдар Алиев сказал, что изображенная на картине гора является одной из самых вы­соких в Азербайджане, что в нашей стране очень красивые горы. А также преподнес папку, в которой содержалась информация обо мне и моих произведениях. Это было для меня огромной честью! Вальтер Швиммер от имени Совета Европы выразил благодарность и отметил, что такой подарок с изображением одной из самых высоких гор в Азербайджане сам по себе несет символический смысл, и они, глядя каждый раз на эту картину, будут стремиться к возвышенному", - сказал Сакит Мамедов.

По словам художника, великий лидер Гейдар Алиев высоко ценил театральное, актерское искусство, придавал ему большое значение.

"Гейдар Алиев говорил, что театр - это священное место, очаг воспитания, его работники - самоотверженные люди. И своих подчиненных всегда приобщал к театральному искусству, говорил им посещать спектакли. Каждый раз после театральных премьер и концертов обязательно заходил за кулисы, встречался с актерами и исполнителями, уделял каждому, подчеркиваю, каждому внимание, независимо от его званий и возраста. Спрашивал о состоянии творческих людей, которые не присутствовали, оказывал всяческую помощь в лечении и решении проблем. Он всегда говорил, что культура определяет лицо любого народа и государства, хотел, чтобы люди воспитывались на настоящих, истинных ценностях. Сегодня мы отмечаем 98-летие со дня рождения Гейдара Алиева, но с болью в душе говорю, что около 18 лет его нет с нами. Нас, творческих людей, всегда интересовало мнение Гейдара Алиева, его советы, которые он высказывал с отменным юмором, конкретными словами и с полезными наставлениями. Например, я сейчас работаю над большим пятиметровым полотном, посвященным Великой победе в 44-дневной Карабахской войне. Это грандиозная работа, и мне очень хотелось бы узнать, что бы Гейдар Алиев сказал об этой работе, что бы посоветовал. Светлая память Великой личности, которая всегда будет жить в наших сердцах", - заключил Сакит Мамедов.