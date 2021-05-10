https://news.day.az/politics/1341753.html Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Дню победы над фашизмом - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Дню победы над фашизмом - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир очередной фильм из цикла "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, посвященный 76-летию со дня Победы над фашизмом.
Day.Az представляет вашему вниманию запись фильма, в котором мировые лидеры поделились мнением в связи с этим днем.
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