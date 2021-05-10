Живущие в Молдове азербайджанцы почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

Живущие в Молдове азербайджанцы почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева - 10 мая исполняется 98 лет со дня его рождения, передает Day.Az со ссылкой на молдавские СМИ.

Люди возложили цветы у здания посольства Азербайджана в Кишиневе, где ранее был создан сквер и установлен бюст Гейдара Алиева.

"Сегодня Гейдара Алиева нет с нами, но живут его идеи, его политика, его философия азербайджанства, его идеология, живет и развивается созданный, построенный им современный Азербайджан. Память о великом политическом деятеле навсегда останется в сердцах жителей Азербайджана", - заявил посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов.