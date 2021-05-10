Астраханские политики и общественные деятели почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня в Астрахани по поручению губернатора Игоря Бабушкина состоялась церемония возложения цветов к памятнику общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в честь 98-летия со дня его рождения, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Михаил Богомолов, депутаты областной и городской Думы, общественные деятели.

Михаил Богомолов отметил, что на сегодняшний день добрососедские отношения с Азербайджаном развиваются. "Мы всегда помним, что у истоков этой дружбы стоял мудрый и дальновидный политик Гейдар Алиев", - подчеркнул он.