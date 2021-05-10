В Астрахани почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня исполняется 98 лет со дня рождения Гейдара Алиева. По случаю этой даты в Астрахани состоялась церемония возложения цветов к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в мероприятии принял участие исполняющий обязанности вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области Михаил Богомолов. Также цветы возложили депутаты областной и городской Думы, представители органов государственной власти и общественности Астраханской области, передает Day.Az со ссылкой на mid.astrobl.ru.

Памятник Гейдару Алиеву был открыт в Астрахани в 2010 году на набережной Приволжского затона в сквере, который носит его имя.

"Сегодня мы чтим память общенационального лидера Азербайджана, выдающегося государственного и политического деятеля Гейдара Алиева, - отметил Михаил Богомолов. - Именно он заложил основы партнёрских отношений между Россией и Азербайджаном".

И.о. председателя регионального правительства напомнил, что будучи первым заместителем Председателя Правительства СССР, Гейдар Алиев положил начало сотрудничеству между Азербайджаном и Астраханской областью во многих сферах. В частности, по его инициативе на астраханских верфях были размещены заказы для нефтяников Азербайджана.

"В наши дни наши добрососедские, партнёрские отношения с Азербайджаном развиваются. Мы всегда помним, что у истоков дружбы между Россией и Азербайджаном стоял мудрый и дальновидный политик Гейдар Алиев", - подчеркнул Михаил Богомолов.

О том, что именно в эти дни десять лет назад по инициативе Фонда Гейдара Алиева началась реконструкция астраханской средней школы № 11, напомнила директор этого учебного заведения Татьяна Тихомирова.

"В декабре 2011 года мы вошли в обновлённое здание и гордимся тем, что школе присвоено имя выдающегося сына азербайджанского народа Гейдара Алиева, - сказала она.- В нашей школе в мире и дружбе учатся дети свыше 20 национальностей. Мы участвуем во всех международных проектах с Азербайджаном. К сожалению, в последний год только в режиме онлайн. Надеемся, после пандемии очные связи с друзьями из дружественного прикаспийского государства возобновятся".