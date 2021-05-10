Гейдар Алиев ‒ представитель той эпохи, когда только тяжелым трудом можно было достичь признания

Книга Эльмиры Ахундовой "Гейдар Алиев. Личность и эпоха" (том 1. "Под бременем власти" (1923-1982) только что увидела свет в киевском издательстве Дмитрия Бураго.

В современном мире, где так много напряжения, нестабильности и симулякровости, такие исследования - настоящая интеллектуальная роскошь. Во-первых, благодаря таким работам осознаешь, что гений личности способен изменять историю. Во-вторых, такие издания раскрывают тайну успеха: титанический труд, жертвенность, преданность тому, чем занимаешься и чем живешь. В-третьих, эта книга выстраивает в читательском восприятии ценностную модель миропонимания: есть то, что не подвластно времени, чего не разрушает формат, что не имеет срока годности ‒ любовь к своей земле, уважение к семье, профессиональная ответственность. И в наше время это не "банальные" слова. В книге показано, что именно такая ценностная основа создает большую личность, имеет чувство ответственности перед Временем.

В издании много любви и уважения, достоинства и гуманизма. Гейдар Алиев представлен в работе Э.Ахундовой как человек ренессансного типа: мудрец и государственник, человек с тонким эстетическим вкусом и вообще тонким чувством мира. "Никаких "своих" или случайных людей в его команде не было. Он выбирал те кадры, которые уже проявили себя на том или ином участке работы, и исключительно по деловым качествам. Это был отбор золотого кадрового фонда" (из беседы с Исмаилом Ибрагимовым, с. 240: здесь и далее цитаты из рецензируемой книги).

Первый том трехтомника раскрывает философию жизни одного из лидеров мировой истории ХХ века. Книга Э. Ахундовой показывает динамичный характер волевой личности, которая имела глубинную связь со своим азербайджанским народом, которая любила азербайджанское слово, а потому впоследствии построила государственную политику, державшуюся на глубинно усвоенных этических правилах.

Работа Э. Ахундовой утверждает, что Гейдар Алиев ‒ политик от Бога. За этой фразой следует понимать колоссальный интеллект и умение уважать Другого, даже если ты с ним и не согласен. "Человек спокойный, выдержанный, улыбающийся, он был всегда безупречно одет, в общении очень тактичный, никогда не относился легкомысленно. И это вызвало симпатии, привлекало к нему" (заметил Виталий Воротников, бывший председатель Совета Министров Украинской ССР, с. 517).

"Гейдар Алиев. Личность и эпоха" ‒ книга о государственном деятеле, который понимал, что в политике есть два крыла: экономика и гуманитарная сфера. Г. Алиев всегда был внимательным к нуждам писателей, он поддерживал творческие контакты с интеллигенцией и помогал литераторам, которые своим художественным трудом помогали строить интеллектуальное государство. Эльчин Ефендиев вспоминает: "Он со мной очень откровенно разговаривал. И меня поразило в нем то, что мы называем "миллилик"" (в переводе с азербайджанского ‒ "национальное самоощущение", "национальный дух", с. 290).

Есть в этой книге ощущение не просто ответственности автора перед историей и читателями, а ощущение любви к тому, о котором пишет. Отсюда и иногда критические нотки в отношении отдельных моментов настоящего, в котором молодые люди, например, не понимают важности честного труда, потому что их родители покупают для них дорогие машины и другие развлечения.

Гейдар Алиев ‒ представитель той эпохи, когда только тяжелым трудом можно было достичь признания. А радость от сделанного ‒ залог того, что то, что ты делаешь, останется во времени.

Выдающийся политик в книге показан как отец и как государственный деятель, как интеллектуал и как человек, который "объединяет земли". Он окружал себя людьми, которые любили свою культуру и историю, которые работали ради великой идеи создать достойное будущее. "Гейдар Алиев вообще с особым вниманием относился к тому, что работало на пропаганду культурного наследия, на возрождение интереса народа к искусству. В семидесятые годы в Баку были отреставрированы Театр оперы и балета, Азербайджанский драматический театр, заново построены Театр музыкальной комедии и Театр юного зрителя" (с. 303).

В издании много иллюстраций, которые помогают реконструировать дух эпохи. Э. Ахундова написала исследования ясным языком, труд читаешь легко и с удовольствием. Исторический контекст показан точно, порой исследовательница не избегает острых и дискуссионных вопросов, показывая, что в разное время были разные люди: и те, кто добросовестно относились к работе, и те, кто жили безответственно и стремились продвигаться по карьерной лестнице. Сама автор замечает в предисловии: "Еще один важный для меня "момент истины": следуя совету Гейдара Алиева, я пыталась быть по возможности объективной, а не сглаживать "острых" углов. В жизни человека, особенно такого уровня, случаются не только одни взлеты и победы. Но и отступления, тактические паузы, те самые "два шага назад", чтобы начать новое восхождение" (с. 10).

Гейдар Алиев относится к тем, кого можно назвать личностями эпохи, ставя в один ряд с мировыми лидерами ‒ выдающимися политиками и гуманитариями типа М. Ганди, Н. Манделы, Ч. Айтматова и др.

Книга имеет значительную научную ценность и будет полезной для всех, кто стремится раскрыть прошлое, осуществить объективную ревизию нескольких сложных десятилетий ХХ в. Но в то же время стиль издания способствует тому, чтобы этот труд прочло как можно больше людей в Украине, так как речь идет не только о фактологической достоверности и анализе архивных документов, выступлений, писем.

Общий modus vivendi работы состоит в утверждении гуманистических идеалов, которым был верен Гейдар Алиев. Он совершил не только чудо в экономике, а заложил основы нации, имеющей политическое и экономическое будущее. А значит, и будущее в области духа.

Прежде всего это стало возможным благодаря ценностным ориентирам политики Г. Алиева. И издание Э. Ахундовой ‒ портрет величайшего человека сложной эпохи.

Человека, который живет ценностями и понимает, что над материальным является сфера духовного. Чтобы планета существовала, чтобы страна развивалась, ни при каких обстоятельствах не нужно терять в себе этого нравственного камертона, который питает веру в победу добра. Рой Медведев отмечает в своей статье: "Именно борьба с коррупцией принесла популярность Алиеву. В республике у него было много сторонников, но появилось и немало сильных врагов" (с. 331).

Г. Алиев показан в исследовании как человек с миссией вернуть развитие Азербайджана к источникам, которые формируют кодекс любви и национальной этики, заключающейся в простых, но важных вещах. В книге немало философских размышлений, афоризмов, которые раскрывают неординарный ум политического деятеля, имевшего удивительно тонкое чутье: человека, слова, истории. "Мы с Гейдаром мечтали не об учительстве, а о том, что станем художниками" (из воспоминаний Довлата Мамедова, с. 46).

Он никогда не ошибся перед своим народом и своей эпохой, потому что имел прочную духовную основу. Такую основу определяет стремление жить ради других и примером собственной жизни вдохновлять людей становиться на сторону света, делать добро и чувствовать общее плечо в трудную минуту.

В жизни Гейдара Алиева были непростые моменты, однако он не падал духом, а работал при самых тяжелых обстоятельствах. И это еще больше убеждает в том, что Гейдар Алиев является избранным Временем человеком, который должен был выполнить миссию для Азербайджана. Его жизнь и философские взгляды ‒ материал для осмысления и анализа, поскольку является примером жертвенного й и честного труда, который не остался незамеченным. Г. Алиев был великим потому, что заботился не о себе, а других: о своей стране и семье, родителях и друзьях.

Книга Э. Ахундовой вдохновляет и убеждает, что эпохи "формата" проходят, люди с зашоренным идеологическим мышлением уходят в прошлое, а в истории навсегда останутся те, кто был примером для других, кто показывал направление движения, кто поддерживал на Дороге жизни. Именно таким был Гейдар Алиев ‒ выдающийся политический деятель Азербайджана и созидатель новой политики в стране.

Дмитрий Дроздовский,

кандидат филологических наук, главный редактор журнала "Всесвіт",

член правления Национального союза писателей Украины,

научный сотрудник Института литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины