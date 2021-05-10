https://news.day.az/politics/1341805.html Разоблачен еще один фейк армян - ФОТО
Разоблачен еще один фейк армян - ФОТО
Разоблачена еще одна фейковая новость, распространенная армянскими СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, стало известно, что армянские телеграм-каналы распространили фейковую новость о якобы использовании Азербайджаном армянских надгробий для строительства дорог, в то время как эти надгробья были сняты в Смоленске.
Представляем фотофакт.
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