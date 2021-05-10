Разоблачен еще один фейк армян

Разоблачена еще одна фейковая новость, распространенная армянскими СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, стало известно, что армянские телеграм-каналы распространили фейковую новость о якобы использовании Азербайджаном армянских надгробий для строительства дорог, в то время как эти надгробья были сняты в Смоленске.

Представляем фотофакт.