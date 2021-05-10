На освобожденных территориях введена в эксплуатацию новая воинская часть модульного типа

Согласно распоряжению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях, дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава и организации службы войск.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в целях организации служебной и боевой деятельности личного состава, обеспечения надлежащих бытовых условий, на территории Агдамского района введен в эксплуатацию очередной комплекс модульного типа, состоящий из устройств различного назначения, оснащенных современным оборудованием.

Выступая на церемонии открытия, командир воинского объединения генерал-майор Хикмет Гасанов передал личному составу поздравления Министра обороны. На мероприятии отмечалось, что в этом сооружении модульного типа, которое удовлетворит все необходимые потребности военнослужащих, предусмотрены оружейная комната, общежитие, столовая, кухня и банно-санитарные узлы.

Процесс строительства новых воинских частей модульного типа продолжается и на других освобожденных территориях.