Президент Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах

На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

"Я неоднократно говорил об этом после войны, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан в одиночку разрешил этот конфликт, и на поле боя, и затем за столом переговоров. Победа, одержанная на поле боя, вынудила врага поднять белый флаг и сдаться, подписать акт о капитуляции. Документ, подписанный 10 ноября, является именно актом о капитуляции Армении. На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Конфликт урегулирован, и я считаю, что возвращаться к данному вопросу бесполезно. Во всяком случае, мы продемонстрировали это в период после войны. Во-первых, если кто-то считает, что нагорно-карабахский конфликт не разрешен, то это его проблема. Во-вторых, это очень опасный подход. Если конфликт не урегулирован, то каким должно быть его урегулирование? Не означает ли это, что Заявление, подписанное 10 ноября, утратило силу? То есть, я могу понять это так. 10 ноября фактически - де-факто был подписан документ, связанный с разрешением конфликта. Это не только документ о прекращении огня, как некоторые пытаются это представить. Пусть раскроют глаза и посмотрят сколько там пунктов. В документе о прекращении огня бывает только один пункт - прекращение огня, и все. Здесь есть много пунктов. Есть пункты, охватывающие многие вопросы, в том числе разблокирование коммуникаций. Если конфликт не урегулирован, то о разблокировании каких коммуникаций может идти речь? Если конфликт не урегулирован, то почему встречаются и приходят к соглашению заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России?" - сказал глава государства.