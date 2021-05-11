Азербайджан ответственно относится к своим обязательствам в рамках трехстороннего соглашения – Джейхун Байрамов
Азербайджан ответственно относится к своим обязательствам в рамках трехстороннего соглашения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Он отметил, что во время встречи тет-а-тет главы МИД Азербайджана и России обсудили выполнение трехстороннего соглашения.
"Азербайджанская сторона считает, что данное заявление служит достаточным условием для нормализации ситуации и развития, а также основой для создания новых реалий в регионе. Азербайджан относится ответственно к своим обязательствам в рамках соглашения", - сказал Байрамов.
По его словам, Азербайджан предпринял большое количество односторонних шагов.
Азербайджанский министр также отметил конструктивную роль России в исполнении соглашения.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре