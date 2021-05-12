https://news.day.az/politics/1342240.html На Джидыр дюзю в Шуше прозвучал мугам "Баяты шираз" - ВИДЕО
На Джидыр дюзю в Шуше прозвучал мугам "Баяты шираз" - ВИДЕО
12 мая культурная столица Азербайджана - Шуша принимает музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева прибыли на музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный на Джидыр дюзю в Шуше.
Фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше начался с исполнения молодого ханенде Кянана Байрамлы.
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