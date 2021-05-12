https://news.day.az/politics/1342277.html Президент Ильхам Алиев: Завтра в мечети Юхары Говхар ага будет совершен праздничный намаз
Президент Ильхам Алиев: Завтра в мечети Юхары Говхар ага будет совершен праздничный намаз
Мечеть Юхары Говхар ага уже отремонтирована, завтра там будет совершен праздничный намаз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше.
"Отныне мы всегда будем жить в Шуше, ее восстановление уже началось. Данные указания выполняются. Мечеть Юхары Говхар ага уже отремонтирована, завтра там будет совершен праздничный намаз",- сказал глава государства.
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