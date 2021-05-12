Президент Ильхам Алиев: Все эти годы мы жили одной целью – освободить земли

Все эти годы мы жили одной целью - освободить земли, восстановить справедливость, сохранить национальное достоинство, и добились этого.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше.

"Не случайно и то, что фестиваль организован именно накануне праздника Рамазан. Мы - народ, привязанный к своим религиозным, национальным, духовным корням. Иначе нам никогда бы не удалось положить конец оккупации. Все эти годы мы жили одной целью - освободить земли, восстановить справедливость, сохранить национальное достоинство, и добились этого. Сегодняшнее мероприятие еще раз показывает, что мы вернулись в Шушу и отныне вечно будем жить здесь. В городе начались восстановительные работы, я уже отметил, что уже отремонтирована мечеть Юхары Говхар ага. После освобождения от оккупации пять лет назад Джоджуг Марджанлы я дал указание построить там мечеть, являющуюся аналогом Шушинской мечети. В то время на открытии мечети я сказал, что настанет день, когда мы восстановим мечети в Шуше и построим новые. Сегодня накануне праздника Рамазан в Шуше заложен фундамент новой величественной мечети. Из высушенного армянами родника "Хан гызы Натаван" сегодня пошла вода. Все это имеет большое символическое значение. В этом и заключается наше возвращение. Мы отстроим, восстановим Шушу, а ненавистный враг разрушал ее. Сегодня вы - находящиеся здесь граждане, друзья пройдетесь и увидите, каким разрушениям подверглась Шуша. Но еще раз хочу сказать, что наши Шуша, Агдам, Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Лачин, Кяльбаджар жили в наших сердцах. Мы восстановим разрушенные мечети, но эти мечети в период оккупации были возведены в наших сердцах. А сегодня мы собрались здесь, на Джыдыр дюзю - в священном для каждого азербайджанца месте, и отмечаем этот музыкальный праздник, праздник единства, праздник возвращения, праздник достоинства. Да здравствует Шуша! Да здравствует Карабах! Да здравствует Азербайджан!"- сказал глава государства.