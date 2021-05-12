Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного отеля Харыбюльбюль в Шуше

12 мая в Шуше состоялось открытие после реконструкции отеля "Хары Бюльбюль".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.