https://news.day.az/politics/1342280.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного отеля Харыбюльбюль в Шуше - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного отеля Харыбюльбюль в Шуше - ФОТО
12 мая в Шуше состоялось открытие после реконструкции отеля "Хары Бюльбюль".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.
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