https://news.day.az/politics/1342283.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в Шушинской картинной галерее - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в Шушинской картинной галерее - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 12 мая ознакомились с работами, проводимыми в Шушинской картинной галерее.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре