Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с административным зданием специального представительства в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 12 мая побывали в административном здании, в котором будет располагаться специальное представительство в Шуше.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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