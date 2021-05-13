Чрезвычайно счастливы участвовать сегодня в фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше

Мы чрезвычайно счастливы, что участвуем сегодня в фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше, освобожденной от почти 30-летней оккупации. Раньше мы каждый праздник верили, что в следующий раз будем отмечать его в Карабахе. И наконец сегодня мы находимся в Шуше.

Об этом сказал в четверг Trend директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, передает Day.Az.

"Мы в первую очередь признательны Президенту Ильхаму Алиеву за возможность находиться сегодня здесь. Шуша - священный для нас город. Также хочу выразить признательность нашей армии, которая освободила от оккупации священный для нас город. Мы счастливы и испытываем чувство гордости. Сегодня мы участвуем в фестивале в Шуше, который так замечательно организован Фондом Гейдара Алиева. Вчера был проведен прекрасный концерт, сегодня состоится еще один, на котором представители искусства исполнят произведения великих композиторов. И мое сердце переполняет чувство гордости за то, что сегодня я нахожусь здесь", - сказал Гусейнов.