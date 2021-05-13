Армяне уничтожили 64 мечети на территории Азербайджана

Армяне за время оккупации азербайджанских земель уничтожили на них 64 мечети, совершив вандализм не только против народа, но и в отношении религиозных памятников.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он также сообщил, что армяне во время оккупации азербайджанских земель превратили мечети в хлев.

"Как заявил глава Азербайджанского государства, мечети на всех освобожденных территориях будут восстановлены", - сказал Пашазаде.

По его словам, армяне, используя религиозный фактор, пытаются получить помощь от других стран, поэтому необходимо продолжить борьбу с армянскими фальсификациями.