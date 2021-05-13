Рустама Мурадова сменит другой генерал?

Командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов будет смещен с должности.

Как передает Day.Az, об этом пишет армянская газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что на место Мурадова назначат замкомандующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Алексея Авдеева.

По сведениям газеты, он 13 мая прибудет в Ханкенди, где в течение двух недель состоится прием (сдача) дел.

Генерал Алексей Авдеев родился в 1967 году в Ташкенте. Выпускник Свердловского суворовского военного училища. Проходил службу на различных командных должностях в Северо-Кавказском военном округе. В 1999 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ. В 2008 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Занимал должности командира мотострелковой дивизии (Сибирский военный округ), начальника организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника штаба Сибирского военного округа по организационно-мобилизационной работе (Новосибирск), заместителя командующего 41-й общевойсковой армией (Новосибирск, Центральный военный округ), начальника штаба - первого заместителя командующего 6-й общевойсковой Краснознамённой армии (Санкт-Петербург, Западный военный округ) и др.

С 2019 года заместитель командующего войсками Южного военного округа. Участник боевых действий на территории Северо-Кавказского региона.