Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в мечети Гевхарага в Шуше

13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в мечети Юхары Говхарага в Шуше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о работе, выполненной в мечети.

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