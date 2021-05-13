https://news.day.az/politics/1342411.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в мечети Гевхарага в Шуше
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в мечети Гевхарага в Шуше
13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в мечети Юхары Говхарага в Шуше.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о работе, выполненной в мечети.
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