https://news.day.az/politics/1342418.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Казахстана
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Казахстана
13 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре