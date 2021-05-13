Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Казахстана

13 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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