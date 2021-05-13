Проходящий в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" - одно из самых важных культурных событий в истории Азербайджана. Это торжество великой исторической победы, ставшей логическим завершением многолетней политической и идеологической борьбы Азербайджана, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Рамин Мамедов, передает Day.Az.

Депутат считает, что проведение фестиваля является своеобразным месседжем, кроме того, он демонстрирует национальное единство и солидарность азербайджанского народа.

"Фестиваль показывает мировому сообществу, кто является истинным хозяином этих земель. Программа, формат фестиваля и в целом его концепция построены на таких ценностях, как национальное единство, солидарность, приверженность историческим и национальным традициям. Выступления, в ходе которых демонстрируются культура, музыка, танцы разных народов, проживающих в Азербайджане, являются важным посланием о том, что в стране на высочайшем уровне защищены религиозная и этническая толерантность, потому что толерантность - одна из важных ценностей азербайджанского народа", - сказал Мамедов.

Депутат сообщил, что покинул Шушу в 13 лет как вынужденный переселенец.

"Шуша - это город, который занимает особое место в сердцах не только жителей этого древнего города, но и всех азербайджанцев мира. После того как я покинул Шушу в качестве вынужденного переселенца и приехал в Баку, я каждый день мечтал увидеть эти горы, побывать на Джидыр дюзю, еще раз услышать в родном городе "Баяты-Шираз". Как и миллионы соотечественников, меня переполняет чувство радости и счастья!", - сказал он.