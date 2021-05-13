Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами гала-концерта фестиваля «Харыбюльбююль» в Шуше

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами гала-концерта фестиваля "Харыбюльбююль" в Шуше.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Слава Аллаху! Всевышний, вечно храни Азербайджан и азербайджанский народ!

C глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN"