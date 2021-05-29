Инцидент на границе является частью предвыборной политики Пашиняна

Заявления армянской стороны о том, что Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении, бессмысленны. Поскольку азербайджанские войска находятся на территории Азербайджана. Видимо, в Армении не могут свыкнуться с тем, что Вторая карабахская война создала новую реальность в регионе. Азербайджан обустраивает свои позиции на международно признанной границе. Поэтому я не могу понять, чего добивается правительство Армении своими заявлениеми.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Наш собеседник выразил сомнение по поводу того, что Азербайджан якобы ввел войска на территорию Армении.

"Во время 44-дневной войны Азербайджан проявил высокую осторожность, чтобы войска не пересекли границу Армении. В Баку понимают, что согласно ключевой статье договора ОДКБ, если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников ОДКБ. Поэтому зачем Азербайджану было атаковать территорию Армении? Так что сообщение Пашиняна о том, что Азербайджан якобы вторгся на территорию Армении, не соответствует действительности. Возможно, это часть предвыборной политики Пашиняна, ведь Армению 20 июня ждут внеочередные парламентские выборы", - напомнил бывший посол США в Азербайджане.

Отвечая на вопрос, почему армянская сторона неадекватно реагирует на процесс определения границ между Азербайджаном и Арменией, он объяснил это шоком поражения от Второй карабахской войны.

"Следящие за послевоенной ситуацией в Армении знают, что страна переживает потрясение от проигрыша войны. С приближением парламентских выборов армянским политикам нужно решить проблемы внутри страны, что помогло бы преодолеть психологический шок. А для этого необходимо начать использовать появившиеся возможности для восстановления экономических и транспортных связей со своими соседями, в частности Азербайджаном и Турцией", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов