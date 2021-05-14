Фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше

Проведение в Шуше фестиваля "Харыбюльбюль", участие в нем представителей всех народов, проживающих в Азербайджане, стало посланием всему миру. Спустя 30 лет в Шуше вновь звучит азербайджанская музыка.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, передает Day.Az.

"В отличие от армян, азербайджанский народ толерантен и привержен ценностям мультикультурализма. Наш народ умеет сосуществовать с другими народами и смотрит в будущее", - сказал он.

Депутат отметил, что в Азербайджане придается большое значение национально-духовным ценностям: "В скором времени мы возродим жемчужину Карабаха - Шушу. Армяне разрушили в Шуше все религиозные памятники. Но, несмотря на все попытки, они не смогли стереть следы азербайджанского народа. Сегодня Шуша напоминает большую строительную площадку, восстанавливаются все памятники культуры".

Мамедов добавил, что страна переживает один из самых славных и знаменательных периодов в своей истории: "За короткое время нашей доблестной армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева была одержана блестящая победа над оккупантом, и азербайджанский народ еще долго будет жить радостью этой победы".