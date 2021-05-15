https://news.day.az/politics/1342744.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с поездкой в Габалинский район
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с поездкой в Габалинский район
15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли в Габалинский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Габала.
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