Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с поездкой в Габалинский район

15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли в Габалинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Габала.

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