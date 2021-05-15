https://news.day.az/politics/1342750.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового моста и дороги после реконструкции в Габалинском районе
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового моста и дороги после реконструкции в Габалинском районе
В Габалинском районе, на 2-м километре автомобильной дороги Бум-Тиканлы-Абрых, отделяющей 11 населённых пунктов с населением 20 тысяч человек от районного центра и других населённых пунктов, после реконструкции сдан в эксплуатацию новый мост над рекой Бум и двухкилометровая автомобильная дорога, ведущая в посёлок Бум.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в мероприятии.
Глава государства был проинформирован о технических показателях нового моста и дороги.
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