Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии железнодорожного вокзала в Габале и однолинейной железной дороги ст. Ляки-Габала

15 мая состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной железной дороги станция Ляки-Габала.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиева и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

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