https://news.day.az/politics/1342752.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии железнодорожного вокзала в Габале и однолинейной железной дороги ст. Ляки-Габала - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии железнодорожного вокзала в Габале и однолинейной железной дороги ст. Ляки-Габала - ФОТО
15 мая состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной железной дороги станция Ляки-Габала.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиева и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
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