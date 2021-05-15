https://news.day.az/politics/1342778.html Авиасредства ВВС Азербайджана выполняют плановые учебно-тренировочные полеты - ФОТО
Авиасредства ВВС Азербайджана выполняют плановые учебно-тренировочные полеты - ФОТО
В соответствии с планом подготовки, приступили к учебно-тренировочным полетам боевые самолеты, "Байрактары" и другие беспилотные летательные аппараты различных типов ВВС Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.
Полеты авиационных средств выполняются по определенным маршрутам.
В рамках тренировок, проводимых в целях совершенствования боевых навыков, военные пилоты и операторы БПЛА выполняют задачи в ночное и дневное время.
В ходе учебных тренировок проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника.
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