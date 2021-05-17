Все в дерьме, а я в белом фраке: новый «финт ушами» от Левона Тер-Петросяна

Сенсационное заявление в воскресенье сделал первый президент Армении Левон Тер-Петросян. На съезде Армянского национального конгресса он заявил, что возглавит предвыборный список партии. По его словам, присутствие АНК в парламенте РА необходимо хотя бы для того, чтобы в атмосфере повсеместной какофонии, не погас луч здравого смысла. Напомню, что сейчас в армянском парламенте представителей АНК нет. Стало быть, нет там и луча здравого смысла, если рассуждать категориями Тер-Петросяна.

Тут, кстати, с ним нельзя не согласиться. С тем лишь уточнением, что и появление в армянском парламенте представителей АНК, не добавит этому органу здравого смысла. При этом уже сейчас, с почти стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что АНК в парламент РА не пройдет. Что с Тер-Петросяном во главе, что без него. Слишком уж близок к нулю их рейтинг. Последней и отчаянной попыткой вернуться для них были президентские выборы 2008 года.

Которые закончились массовыми фальсификациями в пользу Сержа Саргсяна, протестами, кровавой бойне, жертвами которой стало, как минимум, 10 человек. Как себя тогда повел "Дед Левон", как называют Тер-Петросяна в РА? Он, говоря дипломатично, обеспечил личную безопасность и наплевал на тех, кто отдал за него голоса и подвергся репрессиям, избиениям. И это был последний гвоздь в в крышку политического гроба первого президента Армении.

Все его последующие попытки как-то и чем-то напомнить о себе, как о дееспособной политической единице, закончились провалом. И вот, после поражения в Армении в 44-дневной войне, Тер-Петросян решил пойти тем же путем, что и Роберт Кочарян, а также Серж Саргсян. Все три бывших президентов РА, каждый по своему, приняли крыть на чем свет стоит Никола Пашиняна и его команду. Особенно забавно все это было слышать от "Деда Левона", которого называли "политическим отцом" Пашиняна.

Но это был не единственный "финт ушами" со стороны Тер-Петросяна. Он встретился 1 мая с Саргсяном и предложил совместно участвовать в предстоящих президентских выборах. Он отметил, что этот блок не был бы столь эффективен, как альянс трех бывших президентов Армении. То есть, "Дед Левон" пошел на поклон к Роберту Кочаряну, который лишил его власти, а потом управлял РА, как своим собственным магазином, превратившись в миллиардера в нищей стране.

Поклонился он и Сержу Саргсяну, который лишил его победы на выборах 2008 года, к вчерашнему сепаратисту, а потом и очередному грабителю Армении, который запомнился еще и поражением в четырехдневной войне 2016 года! Но в том и состоит трагедия Тер-Петросяна, что два этих политических лузера и те отвергли его предложение. Это была политическая экзекуция "Деда Левона" и она была похлеще той, которой подвергся Киса Воробьянинов от Остапа Бендера.

Но в том все и дело, что сейчас мы увидели еще один "финт ушами" от Тер-Петросяна. "Мы сами привлекли поражение на свою голову вследствие авантюрной и безответственной политики властей, проводимой на протяжении последних 23 лет. Основа поражения была заложена в 1998 году на ложной вере в возможность сохранения статус-кво и принципе не уступать ни пяди земли. А завершение поражения объявил Никол Пашинян своим провокационным заявлением "Карабах- это Армения и точка". И это стало концом Армении, концом Карабаха", заявил он.

То есть, он решил обвинить во всех бедах РА тех двух экс-президентов РА, с которыми искал союза и своего "политического сына", от которого он отрекся. Все это выглядит жалко и мелко. Нельзя представлять дело так, как в анекдоте , где "все в дерьме, а я в белом фраке". Тем более этого нельзя делать Тер-Петросяну. Ведь, этот бывший старший научный сотрудник Института древних рукописей Матенадаран имени Месропа Маштоца был одним из тех, кто стоял у истоков создания карабахской проблемы.

Говоря конкретнее, он был членом комитета "Карабах", требовавшего вывода Нагорно-Карабахской Автономной области из-под юрисдикции Азербайджанской ССР. Вот, когда начались все проблемы Армении. Не при Кочаряне, Саргсяне или Пашиняне, а еще в советское время, когда Армения, вместо выстраивания добрососедских отношений с Азербайджаном, встала на путь территориальных претензий к нашей стране.

И именно в период президентства Тер-Петросяна произошли самые трагические моменты войны. Это и Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы, и оккупация Шуши, Лачина, Кельбаджара и всех тех районов Азербайджана, которые ныне освобождены. Об этом нужно помнить всегда и всем, когда появляется иллюзия , что Тер-Петросян является меньшим злом, чем Кочарян или Саргсян. Нет, он хуже. Но он же, в итоге, самый жалкий, покинутый всеми, беспомощно пытающийся напомнить о себе в ситуации, когда его не рукопожатность очевидна.