Блинкен и Ле Дриан обсудили по телефону Карабах

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, а также Нагорный Карабах. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран "обсудили свою общую обеспокоенность продолжающимся насилием в Израиле, на Западном берегу [реки Иордан] и в Газе, а также свое взаимодействие с партнерами в регионе для достижения спокойствия", отметил Прайс. "Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ле Дриан также говорили о сотрудничестве в качестве государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркнули необходимость долгосрочного политического урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе", - сообщил дипломат.