Выделены средства на строительство автодороги в Габалинском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 мая подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агдаш - Зараган (40 км.) - Беюк Пирели - Кичик Пирели - Хырхатала - Джигателли - Хамзали Габалинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Агдаш - Зараган (40 км.) - Беюк Пирели - Кичик Пирели - Хырхатала - Джигателли - Хамзали, соединяющей пять населенных пунктов с численностью населения семь тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год Резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог первоначально выделяется пять миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, министерству экономики - предусмотреть при распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2022 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в распоряжении, а Кабмину - решить вытекающие из распоряжения вопросы.