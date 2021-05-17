Хикмет Гаджиев встретится с заместителем генсека НАТО

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретится с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, встреча состоится сегодня в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО.