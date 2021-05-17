https://news.day.az/politics/1343259.html На освобожденных территориях обнаружены десятки неразорвавшихся боеприпасов - ОТЧЕТ ANAMA
На освобожденных территориях обнаружены десятки неразорвавшихся боеприпасов - ОТЧЕТ ANAMA
ANAMA обнародовало еженедельную информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, с 10 по 16 мая в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 82 противопехотные мины, 5 противотанковых мин и 24 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
Сообщается, что от мин и НРБ было очищено 135.5 га территории.
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