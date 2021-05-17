На освобожденных территориях обнаружены десятки неразорвавшихся боеприпасов

ANAMA обнародовало еженедельную информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, с 10 по 16 мая в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 82 противопехотные мины, 5 противотанковых мин и 24 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Сообщается, что от мин и НРБ было очищено 135.5 га территории.