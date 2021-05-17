https://news.day.az/politics/1343323.html В ходе учений в ВС Азербайджана отрабатываются задачи на картах - ВИДЕО
В ходе учений в ВС Азербайджана отрабатываются задачи на картах - ВИДЕО
Согласно плану, в ходе учений в азербайджанской армии задачи по действиям войск отрабатываются на рабочих картах в полевых пунктах управления.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны, доклады, подготовленные по сложившейся обстановке, посредством современных систем связи и автоматизированного управления доводятся до командного состава в качестве распоряжений с целью их выполнения.
Полевые пункты управления резервных соединений и соединений центрального подчинения выдвигаются в районы назначения.
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