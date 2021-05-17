https://news.day.az/politics/1343412.html Министр обороны Азербайджана заслушал доклады о ходе учений
Министр обороны Азербайджана заслушал доклады о ходе учений
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих видами войск, командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц о ходе учений.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в то же время, согласно плану учений, на основе данных, полученных разведкой, были уточнены задачи и организовано взаимодействие войск на макете местности.
Министр дал соответствующие указания по управлению войсками.
Отметим, что 16 мая в ВС Азербайджана начались учения с привлечением родов войск.
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