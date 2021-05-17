Министр обороны Азербайджана заслушал доклады о ходе учений

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих видами войск, командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц о ходе учений.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в то же время, согласно плану учений, на основе данных, полученных разведкой, были уточнены задачи и организовано взаимодействие войск на макете местности.

Министр дал соответствующие указания по управлению войсками.

Отметим, что 16 мая в ВС Азербайджана начались учения с привлечением родов войск.